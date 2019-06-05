Алексей Титов: "Квят сумел побороть своих внутренних демонов"

Генеральный директор компании "Росгонки" Алексей Титов в интервью "Известиям" признался, что верит в возвращение российского пилота Даниила Квята в топ-команду. По его мнению, россиянину требуется немного удачи, чтобы удивить всех.

– Следите за карьерой Даниила Квята? Согласны, что "Гран-при Испании" стал его лучшей гонкой за последние три года?

– Карьера Даниила очень интересная. Точно можно сказать, что сейчас он повзрослел, и это большой плюс. Квят сумел побороть своих внутренних демонов, которые его раньше преследовали, и с холодной головой подходит к гонкам от этапа к этапу. Тот факт, что россиянин уже несколько раз закончил в очках, – уже хороший показатель. Пожелаю ему только успехов. Машина "Торо Россо" в этом сезоне вполне способна показывать результат, а Даня очень талантливый спортсмен. Когда ему на пути попадется чуть-чуть удачи, думаю, он удивит абсолютно всех.

– У него есть шансы вернуться в топ-команду?

– Однозначно. В прошлом году, когда Даниил Квят был пилотом по развитию "Феррари", все говорили, что у него больше не будет возможности вернуться в "Королевские гонки" в качестве боевого пилота. Причем такое мнение высказывали авторитетные эксперты. Но прошел всего год – и он вновь в пелотоне. Теперь главный вопрос, какие результаты Квят покажет в этом году. С этой точки зрения "Формула-1" всегда была прозрачным видом спортом. Есть результат – есть движение вперед. И наоборот.