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Александр Албон: «Я потратил много времени на обгон Гасли и Квята»

00:28
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Пилот «Ред Булла» Александр Албон прокомментировал результат на «Гран-при России». Он стартовал с конца пелотона, а финишировал пятым.

— Это была хорошая гонка, — цитирует официальный сайт команды Албона. —  Пятое место — максимум, которого можно было добиться. После аварии в квалификации это на самом деле хороший результат. На первом отрезке дистанции мне было сложно бороться с Гасли и Квятом, я потратил много времени на то, чтобы обогнать их. Мне удался прорыв с конца, но мне не хотелось, чтобы вся гонка была такой. Нравятся и скучные гонки, потому хотелось бы более гладкого уик-энда в Японии.

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