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Александр Албон: «Я хочу бороться за чемпионство»

12:57
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Пилот «Ред Булла» Александр Албон заявил, что однажды хотел бы побороться за чемпионство. Он перешел из «Торо Россо» в середине прошлого сезона.

— Конечно, я хочу бороться за чемпионство, — цитирует пилота Sky Sports. — Знаю, что пока к этому не готов. Но работаю над собой. В этом году мне будет легче, теперь знаю, чего ожидать, мне знакомы все трассы.

Могу многому научиться у Макса и понять, за счет чего он так быстр. Также стараюсь сократить отставание от него. Будет неплохо, если смогу его обогнать.

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