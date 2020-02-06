Александр Албон: «Я хочу бороться за чемпионство»

Пилот «Ред Булла» Александр Албон заявил, что однажды хотел бы побороться за чемпионство. Он перешел из «Торо Россо» в середине прошлого сезона.

— Конечно, я хочу бороться за чемпионство, — цитирует пилота Sky Sports. — Знаю, что пока к этому не готов. Но работаю над собой. В этом году мне будет легче, теперь знаю, чего ожидать, мне знакомы все трассы.

Могу многому научиться у Макса и понять, за счет чего он так быстр. Также стараюсь сократить отставание от него. Будет неплохо, если смогу его обогнать.