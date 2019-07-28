Александр Албон: "Я доволен, но одновременно и слегка раздражен"

Пилот "Торо Россо" Александр Албон отметил, что испытывает смешанные ощущения после шестого места в гонке "Гран-при Германии". Это лучший результат в его карьере, насчитывающей 11 гонок.

– Я доволен, но одновременно с этим слегка раздражен, – цитирует ВВС Албона. – Мы хорошо сработали в первой части гонки. Поэтому в итоге и разочарован – я шел в какой-то момент четвертым и пятым. Впервые довелось гоняться на мокрой трассе. У меня не было понимания, в какой момент трасса готова к тем или иным шинам. Раньше с таким не сталкивался.