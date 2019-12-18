Александр Албон: «Всегда чувствовал, что в случае неудачи получу шанс в «Торо Россо»

Пилот «Ред Булла» Александр Албон рассказал о своих впечатлениях от первого года в «Формуле-1». Он начинал сезон в «Торо Россо», но по ходу чемпионата был переведен в «Ред Булл».

- Сказать по правде, ощущения очень странные, потому что с одной стороны, я еще не до конца осознал ситуацию, а с другой — полностью понимаю, что я в «Ред Булл», — цитирует гонщика Motorsport. - Я как будто проскользил сквозь этот год, не совсем осознавая все происходящее. И я думаю, это хорошо!

Благодаря этому я не чувствовал давления. Это полезно, но уверен, что зимой у меня будет время прочувствовать произошедшее. Я уже почти объяснил себе, что произошло. Потому, что оказаться в топ-команде в дебютный год, кажется, такое в последний раз было с Льюисом, с тех пор прошло десять лет.

Надо осознавать, что слишком частые размышления обо всем этом не пойдут на пользу. Но глубоко внутри ты всегда размышляешь о том, что произошло, какие решения были приняты.

И в то же время, единственная вещь, которая что-то доказывает — твои результаты. Надо сосредоточиться на пилотаже и выжимать максимум из машины, команды, которые были для меня новыми. Я не чувствовал, что обязан справиться, я чувствовал, что получил возможность. Это изменило мой настрой. Был я прав или нет, но я всегда чувствовал, что в случае неудачи получу шанс в «Торо Россо». Это не было ситуацией пан или пропал.