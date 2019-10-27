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Александр Албон: «Рассчитываю побороться за подиум в Мексике»

13:37
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Пилот «Ред Булла» Александр Албон надеется, что ему удастся побороться за место в тройке в гонке «Гран-при Мексики». Новичок «Формулы-1» еще ни разу не поднимался на подиум. В квалификации в Мексике он показал пятое время.

— Были кое-какие детали, с которыми пришлось поработать в ходе быстрых попыток, но в целом машиной я доволен. Результаты плотные, — цитирует F1i Албона. — Мне не хватило времени, проведенного на трассе, чтобы лучше понять трек. Но я чувствовал, что прогресс есть. Думаю, что у нас есть хорошая скорость. Посмотрим, как получится реализовать план. Но это лучший уик-энд за все время моей работы в «Ред Булле». Постараюсь побороться за подиум, машина позволяет это сделать. Есть хорошая возможность поучаствовать в борьбе.

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