Александр Албон: «Не знаю, как ехать быстрее»

Пилот «Ред Булла» Александр Албон признал, что не знает, как лучше беречь шины и ехать быстрее. Он стал восьмым на «Гран-при Испании».

«Честно говоря, я не знаю, что нужно сделать, чтобы лучше контролировать состояние шин, — цитирует Албона Autosport. — Я ничего не могу поделать — на входе и при выходе из поворота машине просто не хватает держака. Я не знаю, как ехать быстрее».