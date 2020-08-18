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Александр Албон: «Не знаю, как ехать быстрее»

07:59
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Пилот «Ред Булла» Александр Албон признал, что не знает, как лучше беречь шины и ехать быстрее. Он стал восьмым на «Гран-при Испании».

«Честно говоря, я не знаю, что нужно сделать, чтобы лучше контролировать состояние шин, — цитирует Албона Autosport. — Я ничего не могу поделать — на входе и при выходе из поворота машине просто не хватает держака. Я не знаю, как ехать быстрее».

Победу в Испании одержал пилот «Мерседеса» Дьюис Хэмилтон

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/64250-aleks-albon-ya-ne-znayu-kak-ehat-bystree

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