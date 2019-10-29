Александр Албон: «Не думал, что потеряю так много времени на Сайнсе»

Пилот «Ред Булла» Александр Албон считает, что из-за стратегии не смог побороться за подиум на «Гран-при Мексики». Для него была выбрана тактика двух пит-стопов, из-за чего он финишировал пятым.

— Я не уверен, что мы могли бы проехать с одним пит-стопом, — цитирует F1i Албона. — Надо изучить этот момент. Большей проблемой было то, что каждый раз я натыкался на трафик, выезжая с пит-лейна. Потерял много времени на Сайнсе. Это немного раздражало, потому что не думал, что это может быть проблемой. Но он очень хорошо защищался. Я потерял на этом около шести секунд. Но это была одна из моих лучших гонок с точки зрения скорости. В какой-то момент я оказался в тройке. Это было волнительно. Но стратегия одного пит-стопа сработала лучше.