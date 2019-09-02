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Александр Албон: «Мне еще нужно время для адаптации»

11:10
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Пилот «Ред Булла» Александр Албон остался доволен своей дебютной гонкой за австрийскую команду. Он стартовал 17-м и добрался до пятой позиции.

— Мне еще нужно время для адаптации, я знаю, что могу выступать лучше, — цитирует GPToday Албона. — С каждым кругом я лучше чувствовал машину. И очень доволен ее работой. Пришлось немного пострадать в начале гонки, боролся с шинами. В некоторых поворотах не хватало скорости. На «софте» чувствовал себя гораздо лучше, поэтому смог совершить прорыв. И гонка получилась очень веселой.

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