Александр Албон - лучший пилот 1000-й гонки "Формулы-1"

Пилот "Торо Россо" Александр Албон по итогам голосования болельщиков признан лучшим пилотом "Гран-при Китая", информирует пресс-служба "Формулы-1".
Гонщик, представляющий Таиланд, разбил машину на третьей тренировке, в результате чего пропустил квалификацию. Гонку он начинал с пит-лейна. Однако ему удалось подняться с 20-го места на 10-е.
Победителем "Гран-при Китая", который стал 1000-й гонкой "Формулы-1", стал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.
Your #F1DriverOfTheDay at the 1000th race...– Formula 1 (@F1) 14 апреля 2019 г.
From pit lane to points-scorer, it's @alex_albon! 👏👏👏#ChineseGP 🇨🇳 #Race1000 pic.twitter.com/WUuMxe3gGN
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