Александр Албон - лучший пилот 1000-й гонки "Формулы-1"

Пилот "Торо Россо" Александр Албон по итогам голосования болельщиков признан лучшим пилотом "Гран-при Китая", информирует пресс-служба "Формулы-1".

Гонщик, представляющий Таиланд, разбил машину на третьей тренировке, в результате чего пропустил квалификацию. Гонку он начинал с пит-лейна. Однако ему удалось подняться с 20-го места на 10-е.

Победителем "Гран-при Китая", который стал 1000-й гонкой "Формулы-1", стал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.