Александр Албон: "Двигатель на машине Квята был ближе к пределу выносливости"

Пилот "Торо Россо" Александр Албон объяснил, почему новый двигатель "Хонды" третьей спецификации был установлен на машину Даниила Квята, а не на его болид. Из-за превышения квоты по замене компонентов Квят лишится трех мест на старте "Гран-при Франции".

– Трудно судить об обновлении, пока не сравнили их на трассе, – цитирует F1Today Албона. – Двигатель на машине Квята был ближе к пределу выносливости. Поэтому его решили сменить раньше, чем мой. Это хорошо. Мы не хотели, чтобы обе машины получили штрафы, поэтому разделили их. Я не знаю, когда получу новый двигатель.