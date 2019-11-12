Александр Албон: «Благодарен «Ред Буллу», который поверил в меня»

Пилот «Ред Булла» Александр Албон выразил радость по поводу сохранения места в команде на следующий сезон. «Ред Булл» на официальном сайте объявил, что Албон останется на 2020 год.

— Я очень рад оставаться партнером Ферстаппена на следующий год. Понимаю, как мне повезло получить такую возможность, — отметил Албон. — Я очень благодарен «Ред Буллу», который поверил в меня. Это большое дело — остаться в «Ред Булле». Нынешний год получился невероятным. Я получил вызов в «Ред Булл» посреди сезона, и это уже было большим шагом вперед. Извлеку уроки из нынешнего сезона, чтобы улучшить результаты в 2020 году.