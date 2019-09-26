Алекс Элбон: «Темы сравнения с Квятом для меня не существует»

Бывший партнер Даниила Квята по Toro Rosso Александер Элбон, которого в середине августа перевели в Red Bull, отметил, что не сравнивает себя с российским гонщиком.

— Понимаю, что в России вопрос сравнения меня и Даниила обсуждается, — сказал Элбон. — Но на самом деле я себя с ним не сравниваю. Для меня этой темы не существует. Думаю, что вообще из гонщиков никто себя с конкурентом не сравнивает. Мы смотрим обычно только на себя. Отношения? Они у нас рабочие. (Мария Маркова)