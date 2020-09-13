Пилот «Ред Булла» Александр Албон прокомментировал свой первый в карьере подиум «Формулы-1». Гонщик занял третье место на «Гран-при Тосканы», уступив только двум болидам «Мерседеса».

— Мне понадобилось время, чтобы добраться до подиума, — цитирует Sky Sports Албона. — И это было нелегко. Я должен был потрудиться. Сейчас мне стало легче дышать.

Мы не очень хорошо стартовали, так что большинство обгонов делали на трассе. Наша машина хорошо тормозит на поворотах, так что мы можем себе такое позволить. Водить весело.