Тайский пилот «Торо Россо» Александр Албон во второй практике Гран-при Бразилии врезался в ограждение.

Alex Albon in the wall! ?



Both Red Bulls go for a spin on the slick tyres. Albon slides into the barriers and brings out the red flag ?



That'll do it for Practice 1...#SkyF1 | #BrazilGP?? — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) November 15, 2019

Гран-при Бразилии проходит в Сан-Паулу с 15 по 17 ноября. Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят с 34 очками занимает 13-место в зачетной таблице.