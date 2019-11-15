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Албон во второй практике Гран-при Бразилии врезался в ограждение

18:42
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Тайский пилот «Торо Россо» Александр Албон во второй практике Гран-при Бразилии врезался в ограждение.

Гран-при Бразилии проходит в Сан-Паулу с 15 по 17 ноября. Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят с 34 очками занимает 13-место в зачетной таблице.

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