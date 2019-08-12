Албон стал напарником Ферстаппена в "Ред Булл", Гасли отправился к Квяту в "Торо Россо"

"Ред Булл" объявил о переменах в составе пилотов. Новым партнером Макса Ферстаппена станет Александр Албон. Пьер Гасли получит место в "Торо Россо" и станет напарником Даниила Квята, сообщает официальный сайт "Ред Булла". Изменения вступают в силу с предстоящего "Гран-при Бельгии".

"На протяжении следующих девяти гонок команда будет оценивать прогресс и результаты Алекса. После этого будет принято окончательное решение, кто будет партнером Макса в 2020 году", – говорится в сообщении на сайте.

23-летний Гасли занимает шестое место в общем зачете, однако руководство было не совсем довольно его результатами. Он набрал 63 очка в сезоне, его партнер Ферстаппен – 181.

23-летний Албон за 12 гонок набрал 16 очков.