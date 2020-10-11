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Албон сломал Квяту переднее крыло, получил штраф и сошел

15:51
Даниил Квят (слева). Фото -
Даниил Квят (слева). Фото -
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Пилот «Ред Булла» Алекс Албон сломал переднее крыло гонщику «Альфа Таури» Даниилу Квяту во время «Гран-при Айфеля».

Обороняясь от атак Албона, Квят срезал поворот и замедлился, чтобы пропустить соперника. Но перед входом в следующий Албон задел болид Квята. Инцидент произошел в конце круга, но уже после заезда на пит-лейн — россиянину пришлось проехать еще один круг, чтобы ему на пит-стопе поставили новое крыло.

Отметим, что через несколько кругов Албон получил штраф в 5 секунд, а когда он заехал на пит-лейн, то его болид завезли в боксы.

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