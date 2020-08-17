Албон пожаловался на проблемы с шинами во время «Гран-при Испании»

Пилот команды «Ред Булл» Александр Албон рассказал о проблемах с шинами во время «Гран-при Испании».

«День получился тяжелым, я недоволен тем, как провел гонку, — цитирует Албона Autosport. — У меня не было зацепа ни на одном из типов шин. Я старался обращаться с резиной аккуратно, но на каждом отрезке спустя шесть или семь кругов машина просто начинала скользить. Что бы мы ни делали, резина все равно уходила.

В этом году у нас еще не было таких проблем, поэтому нам нужно изучить телеметрию и понять, что произошло. Пока что у нас нет никаких предположений, только вопросы. Хуже всего у меня получалось в третьем секторе, я не мог зацепиться за впереди идущими машинами и из-за этого не мог обгонять«.

Албон занял восьмое место в гонке. Победу одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон