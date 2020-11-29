Албон поблагодарил команду за третье место в Бахрейне

Пилот команды «Ред Булл» Александр Албон поделился впечатлениями от выступления на «Гран-при Бахрейна». Он занял третье место.

«Это была отличная работа, — сказал Албон после гонки. — Я благодарен своей команде, учитывая произошедшее в пятницу. В предыдущих гонках я ехал все лучше и лучше. Буду продолжать в том же духе».

За три круга до финиша сошел с дистанции пилот команды «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес, который шел третьим. Благодаря этому Албон вошел в тройку. Победил Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», вторым стал еще один представитель «Ред Булла» Макс Ферстаппен.