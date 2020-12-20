Албон намерен вернуться в «Формулу-1» в 2022 году

Гонщик «Ред Булл» Александр Албон заявил, что намерен вернуться в «Формулу-1» в 2022 году.

«Не буду врать, я расстроен из-за того, что меня вывели из команды. Я выкладывался изо всех сил, но этого было недостаточно. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня в этом году. Я не сдаюсь и не собираюсь останавливаться. Мне еще есть что показать в «Формуле-1» и я собираюсь вернуться в 2022 году», — приводит Motorsportweek слова Албона.

В сезоне-2020 Албон занял седьмое место в личном зачете «Формулы-1», уступив партнеру по команде Максу Ферстаппену (3-е место) 109 очков. С сезона-2021 его место займет Серхио Перес. Албон переведен в статус тест-пилота.