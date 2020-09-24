Албон и Уитмарш включены в комиссию Хэмилтона по разнообразию в автоспорте

Британский пилот тайского происхождения Алекс Албон, выступающий за «Ред Булл», а также бывший босс команды «Макларен» Мартин Уитмарш включены Льюисом Хэмилтоном в комиссию по разнообразию в автоспорте.

Созданная по инициативе Хэмилтона структура, спонсором которой, в частности, выступил босс «Формулы-1» Чейз Кэрри, призвана устранить барьеры, мешающие сделать карьеру в автоспорте женщинам, а также представителям этнических меньшинств. На данный момент в автоспорте меньшинства представляют составляют три процента сотрудников и пилотов, а женщин среди них только 12 процентов. Как отмечает ВВС, в комиссию вошли 14 человек, в основном ученые и общественные деятели Великобритании, в том числе бывший министр спорта Соединенного королевства Трейси Кауч.