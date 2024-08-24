Албон дисквалифицирован в квалификации «Гран-при Нидерландов», Хэмилтон оштрафован на три позиции

Пилот «Уильямс» Александр Албон дисквалифицирован по итогам квалификации «Гран-при Нидерландов».

Тайско-британский автогонщик занял 8-е место в субботнем заезде, однако его результат был аннулирован, поскольку машина Албона не прошла техническую проверку. Стюарды признали конструкцию днища на болиде пилота «Уильямс» не соответствующей регламенту. Таким образом, Албон начнет воскресную гонку с последней позиции или с пит-лейна.

Также по итогам квалификации был оштрафован гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон за блокировку Серхио Переса из «Ред Булл» в первом сегменте. Стюарды посчитали британца виновным в данном инциденте. Семикратный чемпион мира потеряет три позиции на старте «Гран-при Нидерландов» и будет стартовать 14-м.

Первое место в квалификации в Зандворте занял пилот «Макларен» Ландо Норрис. Вторым стал Макс Ферстаппен (Ред Булл), третьим — Оскар Пиастри («Макларен»).