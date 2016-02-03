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"Рено" презентовала новый болид

3 февраля 2016, 16:12
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Команда "Рено" презентовала свой новый болид, который получил кодовое название RS16. Автомобиль, выполненный в черном цвете с использованием желтых вставок, будет использоваться в новом сезоне "Формулы-1". Впервые пилоты "Рено" сядут за штурвалы новых болидов на предсезонных тестах в Барселоне 22 февраля.

 

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