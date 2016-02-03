"Рено" презентовала новый болид

Команда "Рено" презентовала свой новый болид, который получил кодовое название RS16. Автомобиль, выполненный в черном цвете с использованием желтых вставок, будет использоваться в новом сезоне "Формулы-1". Впервые пилоты "Рено" сядут за штурвалы новых болидов на предсезонных тестах в Барселоне 22 февраля.

Here is the #Renault #RS16 which you will see on the test track in Barcelona in 2 weeks’ time pic.twitter.com/QETDz5sVVy – Renault (@Groupe_Renault) 3 февраля 2016

Пройди тест на профпригодность как гонщика "Формулы-1"!