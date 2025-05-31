Пиастри стал первым в квалификации «Гран-при Испании», Норрис — второй

Пилоты «Макларен» Оскар Пиастри и Ландо Норрис стали лучшими в квалификации «Гран-при Испании».

24-летний австралиец занял первое место, преодолев лучший круг за 1 минуту 11,546 секунды. 25-летний британец показал второй результат, уступив своему партнеру по команде 0,209 секунды.

Тройку лидеров замкнул четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (+0,302). В топ-6 также вошли Джордж Расселл («Мерседес»; +0,302), Льюис Хэмилтон («Феррари»; +0,499) и Андреа Кими Антонелли («Мерседес»; +0,565).

Основная гонка состоится в воскресенье, 1 июня, и начнется в 16.00 по московскому времени.