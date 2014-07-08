Глава "Мерседеса" Тото Вольф подчеркнул: у пилота Льюиса Хэмилтона, победившего в "Гран-при Великобритании", нет никаких проблем с психологической устойчивостью. По его словам, успех в домашней гонке должен придать гонщику сил.

– Полагаю, вопреки всеобщим предположениям, с психологической устойчивостью у Хэмилтона полный порядок, – приводит Autosport слова Вольфа. – Он отлично справляется с проблемами. Лишним примером тому стал не слишком удачно проведенный первый пит-стоп в гонке. Первое, что он сделал, покинув боксы, сказал по радио: "Не переживайте, парни, просто в следующий раз давайте попробуем сделать это быстрее".

Это показывает позитивный настрой в команде. Мы не обвиняем друг друга в ошибках, а стараемся двигаться вперед сообща. Так что Льюис в любом случае не стал бы горевать, но домашняя победа перед родными болельщиками, конечно, придаст ему новых сил.