70-й сезон "Формулы-1" начнется в Австралии 15 марта 2020 года

Первый этап "Формулы-1" сезона-2020 пройдет в Австралии с 12 по 15 марта, сообщается на официальном сайте гонок.

– Трасса "Альберт-Парк" – одна из самых популярных в календаре и высоко ценится каждым, кто работает в "Формуле-1". Нет лучше места, чтобы начать сезон-2020, который будет значимым, так как наш спорт будет отмечать свою 70-ю годовщину, – заявил исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри.

"Гран-при Австралии" на трассе "Альберт-Парк" в Мельбурне проходит с 1996 года. Предстоящий сезон будет 70-м в истории "Формулы-1" и 25-м, в котором этап в Австралии проводится на трассе в Мельбурне.