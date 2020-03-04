7 команд «Формулы-1» написали открытое письмо с требованием раскрыть итоги расследования в отношении «Феррари»

В среду, 4 марта пресс-службы семи команд «Формулы-1» одновременно выпустили идентичные копии открытого письма к Международной автомобильной федерации (FIA), в котором содержится призыв обнародовать результаты расследования относительно прошлогоднего двигателя «Феррари».

В число команд, отправивших письмо, вошли все, кто не использует двигатели «Феррари»: «Мерседес», «Рейсинг Пойнт», «Ред Булл», «АльфаТаури», «Макларен», «Рено» и «Уильямс».

— Международный спортивный регулирующий орган несёт ответственность за высочайшие стандарты управления, сплочённости и прозрачности, — говорится в письме. — После многих месяцев проверок, которые были предприняты FIA только по запросу других команд, мы решительно возражаем против тайного соглашения FIA и Ferrari, которым этот процесс завершился. Исходя из этого, мы публично заявляем о своём общем стремлении добиться полного обнародования текста данного соглашения, чтобы удостовериться в честном и равном отношении ко всем участникам в нашем виде спорта. Мы делаем это от имени болельщиков, участников чемпионата и иных заинтересованных сторон. В дополнение, мы оставляем за собой право добиваться заявленной цели в судебном порядке, в рамках предусмотренных FIA процедур и в судах соответствующей компетенции.