Пол Хэмбри: "В Сингапуре всем придется работать в уникальных условиях"

Глава автоспортивного отделения Pirelli Пол Хэмбри накануне "Гран-при Сингапура", который состоится в ближайшие выходные, отметил, что особенности трассы заставили компанию внести некоторые изменения. По его словам, команды будут выбирать разную тактику, что обострит борьбу.

– Выбор шин, которые мы привезем в Сингапур в этот раз, отличается от прошлогоднего, – приводит Autosport слова Хэмбри. – Это связано с тем, что шины в нынешнем сезоне стали мягче, чтобы увеличилась их эффективность и сцепление с трассой. В Сингапуре довольно ухабистый асфальт, что типично для уличной трассы, где есть разметка и люки, из-за чего ухудшаются сцепление и стабильность на разгоне.

Мы будем гоняться ночью, так что резине предстоит работать в уникальных условиях, параметры трассы и окружающей среды будут меняться нетипичным образом. Также автомобили будут работать с максимальным топливным грузом, что окажет прямое влияние на износ резины. Сингапурская гонка всегда продолжается очень долго, поэтому команды смогут использовать самые разнообразные тактические схемы, потому события в любом случае будут развиваться захватывающе.

Нас всегда очень гостеприимно встречали в Сингапуре, на одном из лучших этапов сезона, в особенности для зрителей. А наша задача состоит в том, чтобы сделать шоу лучше, обеспечив точный баланс между эффективностью и износом шин, чтобы борьба в гонке была максимально плотной.