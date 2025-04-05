Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

5 апреля, 23:50

56-летний Михаэль Шумахер впервые стал дедушкой

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

У дочери семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Джины родился ребенок. Девочка появилась на свет 29 марта, ее назвали Милли.

56-летний Шумахер и его жена Корина впервые стали дедушкой и бабушкой.

«Добро пожаловать в мир, Милли. Родилась 29 марта. Наши сердца полны, как никогда. Мы безмерно благословлены тем, что ты есть в нашей жизни», — написала в своих соцсетях Джина, опубликовав фото руки новорожденной дочери.

Джина с 2017 года состояла в отношениях с прыгуном на лыжах с трамплина Йеном Бетке. В конце сентября прошлого года пара отпраздновала бракосочетание.

Михаэль Шумахер в 2013-м получил тяжелую черепно-мозговую травму во время катания на лыжах во французских Альпах. После аварии он долгое время находился в коме, подключенный к аппарату ИВЛ. Семья гонщика не раскрывает подробности состояния его здоровья. В марте репортер Феликс Горнер заявил, что состояние экс-пилота «Формулы-1» остается крайне тяжелым.

Формула-1
Михаэль Шумахер
Читайте также
В Красноярском крае судья умер во время футбольного матча
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Теннисистка Яна Сизикова и баскетболист Михаил Кулагин обручились
Глушенков снова поднимает слухи о конфликте, в «Зените» надеются на божью помощь, босс «Динамо» наезжает на питерский клуб
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
Популярное видео
Уйдет ли основной вратарь «Сибири»?
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Алонсо о поуле Ферстаппена: «Только Макс способен на такое»

Хорнер: «Лоусон уверенно влился в «Рейсинг Буллз», но Цуноде не повезло в квалификации»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости