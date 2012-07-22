Петр Заубер: "Мы показали выдающийся результат"

Владелец и основатель "Заубера" Петр Заубер остался очень доволен выступлением своих подопечных на "Гран-при Германии". Гонщики команды Камуи Кобаяси и Серхио Перес заняли пятое и шестое места соответственно.

- Мы начинали сегодняшнюю гонку с 12 и 17 мест. Так что финиш на пятой и шестой позициях - отличный результат, если говорить честно. За столь выдающееся достижение мы были вознаграждены 18 очками, - приводит autosport.com слова Заубера. - Мои поздравления обоим гонщикам за отличную работу.