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22 июля 2012, 22:21

Петр Заубер: "Мы показали выдающийся результат"

Сергей МАВРИН
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Владелец и основатель "Заубера" Петр Заубер остался очень доволен выступлением своих подопечных на "Гран-при Германии". Гонщики команды Камуи Кобаяси и Серхио Перес заняли пятое и шестое места соответственно.

- Мы начинали сегодняшнюю гонку с 12 и 17 мест. Так что финиш на пятой и шестой позициях - отличный результат, если говорить честно. За столь выдающееся достижение мы были вознаграждены 18 очками, - приводит autosport.com слова Заубера. - Мои поздравления обоим гонщикам за отличную работу.

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