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30 июня выйдет фильм о единственной гонщице, набравшей очки в «Формуле-1»

17:29
Лелла Ломбарди. Фото ohga.it
Лелла Ломбарди. Фото ohga.it

30 июня состоится премьера документального фильма о гонщице Лелле Ломбарди, сообщает Deadline. Она прославилась тем, что стала единственной женщиной, набравшей очки в «Формуле-1».

На «Гран-при Испании"-1975 Ломбарди заняла шестое место.

В фильме, в частности, взяты интервью у других автогонщиц: тестового пилота «Альфа Ромео» Татьяны Кальдерон, а также Бейтске Виссер, Кармен Хорды, Амны Аль-Кубаиси, Вики Пирии и Элис Пауэлл.

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