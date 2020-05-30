30 июня выйдет фильм о единственной гонщице, набравшей очки в «Формуле-1»

30 июня состоится премьера документального фильма о гонщице Лелле Ломбарди, сообщает Deadline. Она прославилась тем, что стала единственной женщиной, набравшей очки в «Формуле-1».

На «Гран-при Испании"-1975 Ломбарди заняла шестое место.

В фильме, в частности, взяты интервью у других автогонщиц: тестового пилота «Альфа Ромео» Татьяны Кальдерон, а также Бейтске Виссер, Кармен Хорды, Амны Аль-Кубаиси, Вики Пирии и Элис Пауэлл.