1800 шин для отмененного «Гран-при Австралии» сожгут

Все шины для этапа «Формулы-1» в Австралии сожгут. Гонка не состоялась и каждая из 1800 привезенных в Мельбурн шин осталась неиспользованной. Несмотря на это новые покрышки, которые Pirelli разработала специально для «Формулы-1», увезут в Великобританию и сожгут на цементном заводе в Оксфордшире, сообщает Motorsport.

Из-за отмены «Гран-при» все 450 комплектов, привезенных в Австралию, так и остались невостребованными.

Еще по 1800 шин были заранее направлены в Бахрейн и Вьетнам. Там их складируют, чтобы дожидаться новой даты этапов «Формулы-1».

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»