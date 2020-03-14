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1800 шин для отмененного «Гран-при Австралии» сожгут

13:47
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Все шины для этапа «Формулы-1» в Австралии сожгут. Гонка не состоялась и каждая из 1800 привезенных в Мельбурн шин осталась неиспользованной. Несмотря на это новые покрышки, которые Pirelli разработала специально для «Формулы-1», увезут в Великобританию и сожгут на цементном заводе в Оксфордшире, сообщает Motorsport.

Из-за отмены «Гран-при» все 450 комплектов, привезенных в Австралию, так и остались невостребованными.

Еще по 1800 шин были заранее направлены в Бахрейн и Вьетнам. Там их складируют, чтобы дожидаться новой даты этапов «Формулы-1».

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»

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