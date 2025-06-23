Формула-1
23 июня, 18:00

18-летний пилот «Мерседес» Антонелли окончил школу

Камила Абдурахманова
корреспондент

Пилот «Мерседес» Андреа Кими Антонелли сообщил об окончании школы.

«Повышение!» — написал Антонелли в социальных сетях.

Антонелли — 18-летний итальянский гонщик. Он принимал участие в итальянской «Формуле-4» и «Формуле-2», где по итогам сезона 2024 года занял шестое место. В 2025 году Антонелли дебютировал в «Формуле-1» в качестве пилота немецкой команды «Мерседес».

На «Гран-при Канады» итальянец показал лучший результат в своей карьере, заняв третье место. На пьедестале он уступил лишь четырехкратному чемпиону мира Максу Ферстаппену из «Ред Булл» и своему британскому напарнику Джорджу Расселлу.

  • Slim Tallers

    Пропущено слово наконец-то.

    23.06.2025

    • Вольф прокомментировал сложности Хэмилтона в «Феррари»

    Вольф прокомментировал шансы «Мерседес» на дубль в Австрии после канадского успеха

