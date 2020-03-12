Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

11 тысяч человек подписали петицию об отмене «Гран-при Австралии»

12:37
Теги:

Онлайн-петиция с требованием отменить «Гран-при Австралии» из-за пандемии коронавируса собрала более 11 тысяч подписей, сообщает ESPN.

Как сообщает источник, решение о том, проводить ли этап в Мельбурне, будет принято в четверг вечером. Ранее стало известно о том, что нескольких сотрудников команд «Формулы-1» изолировали из-за подозрений на коронавирус. Сообщалось, что в случае, если диагноз подтвердится хотя бы у одного из них, гонка не состоится.

«Гран-при Австралии» должен пройти с 13 по 15 марта, это первый этап сезона-2020 в «Формуле-1».

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир