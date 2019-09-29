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Валттери Боттас: «Стартовать четвертым, а финишировать вторым — это неплохо»

16:48
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас остался доволен вторым местом на «Гран-при России». Финн смог финишировать вторым, уступив партнеру по команде Льюису Хэмилтону.

— Думаю, что стартовать четвертым, а финишировать вторым — это неплохо для меня. Особенно хорошо для команды, — цитирует ВВС Боттаса. — Это не победа, но хороший результат. Я провел хорошую гонку. Особенно вторую ее часть. Мы знали, что у нас должен быть гоночный темп. Верили, что сможем его показать. Нам надо улучшить результаты в квалификации. А в гонке все в порядке со скоростью.

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