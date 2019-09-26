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Валттери Боттас: «Люблю трассу в Сочи, но это ничего не значит»

15:36
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Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас поделился мнением о трассе «Гран-При России», где в предыдущие два года поднимался на подиум.

В 2017 году Боттас одержал в Сочи первую победу в «Формуле-1», в прошлом году был вторым.

— Всегда круто начинать уикенд на трассе, где у тебя обычно идут дела хорошо, — сказал финский гонщик. — Такой гонки ждешь с нетерпением. Но это не дает мне никакой форы, потому что каждый раз ты все начинаешь сначала. Меняется погода, условия, машина и ее характеристики. На этой трассе хорошие повороты, возможности для атаки, она мне действительно очень нравится. Но это ничего не значит, не дает никакого преимущества. (Мария Маркова)

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