В Сочи привезли контейнеры команд «Формулы-1»

В Сочи перед «Гран-при России» прибыли контейнеры команд «Формулы-1», сообщает официальный Twitter «Сочи Автодрома». Российский этап «Королевских гонок» пройдет в шестой раз. Предыдущие пять раз в нем побеждали гонщики «Мерседеса»: трижды Льюис Хэмилтон и по одному разу — Нико Росберг и Валттери Боттас.

«Гран-при России"-2019 пройдет с 27 по 29 сентября.