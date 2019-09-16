В Сочи привезли контейнеры команд «Формулы-1»
12:46
В Сочи перед «Гран-при России» прибыли контейнеры команд «Формулы-1», сообщает официальный Twitter «Сочи Автодрома». Российский этап «Королевских гонок» пройдет в шестой раз. Предыдущие пять раз в нем побеждали гонщики «Мерседеса»: трижды Льюис Хэмилтон и по одному разу — Нико Росберг и Валттери Боттас.
«Гран-при России"-2019 пройдет с 27 по 29 сентября.
Смотрите, сколько нам привезли грузовых контейнеров! Как думаете, что внутри? Принимаем только неправильные ответы ? #Формула1 #RussianGP pic.twitter.com/0QrJyjbR6B— Sochi Autodrom (@SochiAutodrom) September 16, 2019