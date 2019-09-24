В Сочи прибыли первые болиды «Формулы-1»

В Сочи прибыли первые грузы с болидами «Формулы-1», сообщает официальный сайт Сочинской таможни. Автомобили доставлены в специальных контейнерах, общий вес оформленого за два дня груза составил более 600 тонн.

Воздушные суда прибыли из Великобритании, Италии, ОАЭ и Сингапура, где проходил предыдущий этап «Формулы-12.

Грузы «Формулы 1» прибывали и автомобильным транспортом. На Сочинском центральном таможенном посту осуществлено таможенное оформление более 197 тонн грузов (сборно-разборные павильоны команд-участниц, холодильное оборудование, электрооборудование и так далее)

С 23 сентября в Сочи начали прибывать регулярными и чартерными авиарейсами первые болельщики, технический и обслуживающий персонал команд «Формулы 1», представители иностранных СМИ. За два дня таможенный контроль прошли порядка 700 человек.

На этой неделе ожидается прибытие еще 6 чартерных авиарейсов с болельщиками, персоналом «Формулы 1» и спортсменами.

«Гран-при России» пройдет с 26 по 29 сентября.