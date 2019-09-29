В «Мерседесе» считают, что «Феррари» сама помогла им победить

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф остался доволен исходом «Гран-при России». Льюис Хэмилтон выиграл гонку, а Валттери Боттас стал вторым.

— Это то, что мы любим в гонках — вы можете выиграть, даже если у вас нет самой быстрой машины, — цитирует ВВС Вольффа. — Это делает гонки невероятными. Вы сомневаетесь, боретесь и цепляетесь за мелкие нюансы, например, надеясь на машину безопасности. И это получается. Мы ошеломлены. Это большой шаг к чемпионству.

Споры внутри «Феррари»? Я не слышал их переговоров, но мне дали стенограмму. Она показывает, что весьма непросто иметь двух гонщиков, которые хотят побеждать. Мы прошли через эту ситуацию. Это непросто.

Мы стремились оттянуть момент пит-стопа, чтобы наши шины работали, когда их резина перестанет приносить пользу. Знали, что можем терпеть дольше. А машина безопасности, которая появилась из-за схода Феттеля, принесла нам победу.