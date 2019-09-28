Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1   //    Гран-при России

У Квята в третьем «Гран-при» подряд возникают проблемы с двигателем

12:27
Теги:

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят в очередной раз столкнулся с техническими проблемами. Во время третьих свободных заездов «Гран-при России» он остановил машину на трассе. В радиопереговорах с командой Квят рассказал, что у него возникли проблемы с двигателем.

Напомним, что перед квалификацией предыдущего «Гран-при Сингапура» на болиде Квята произошла утечка масла. А в предшествовавшей тому этапу гонке в Италии Квят сошел с дистанции из-за поломки двигателя.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир