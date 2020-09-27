Стролл и Сайнс вылетели на первом круге «Гран-при России»
14:22
Карлос Сайнс («Макларен») и Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») вылетели на первом круге «Гран-при России».
Сайнс выехал за пределы трассы и врезался в отбойник, возвращаясь на нее. Стролл не справился с управлением на выходе из поворота и разбил болид, въехав в заграждение.
В связи с авариями на трассе появилась машина безопасности.
LAP 1/53— Formula 1 (@F1) September 27, 2020
Carlos Sainz was forced wide after the start — and hit the edge of the wall as he tried to rejoin the track ??#RussianGP ?? #F1 pic.twitter.com/SYczEWyUzD
LAP 1/53— Formula 1 (@F1) September 27, 2020
Ouch... #RussianGP ?? #F1 @lance_stroll pic.twitter.com/3JrDlgJNQZ