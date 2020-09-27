Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1   //    Гран-при России

Стролл и Сайнс вылетели на первом круге «Гран-при России»

14:22
Болид Карлоса Сайнса после аварии на «Гран-при Сочи». Фото Formula 1
Болид Карлоса Сайнса после аварии на «Гран-при Сочи». Фото Formula 1
Теги:

Карлос Сайнс («Макларен») и Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») вылетели на первом круге «Гран-при России».

Сайнс выехал за пределы трассы и врезался в отбойник, возвращаясь на нее. Стролл не справился с управлением на выходе из поворота и разбил болид, въехав в заграждение.

В связи с авариями на трассе появилась машина безопасности.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир