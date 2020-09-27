Стролл и Сайнс вылетели на первом круге «Гран-при России»

Карлос Сайнс («Макларен») и Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») вылетели на первом круге «Гран-при России».

Сайнс выехал за пределы трассы и врезался в отбойник, возвращаясь на нее. Стролл не справился с управлением на выходе из поворота и разбил болид, въехав в заграждение.

В связи с авариями на трассе появилась машина безопасности.