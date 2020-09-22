Сироткин проведет тренировочный лагерь по картингу для хоккеистов «Сочи» перед «Гран-при России»

Пилот программы SMP Racing, резервный пилот «Рено» Сергей Сироткин проведет тренировку для трех игроков клуба КХЛ «Сочи». Хоккеисты пройдут тренировочный лагерь на картодроме «Forza 1 Сочи» 23 сентября — перед началом «Гран-при России».

Сергей Сироткин расскажет об особенностях управления гоночным автомобилем и объяснит, как правильно строить траектории и динамику движения на дорогах общего пользования и на гоночной трассе.

В лагере примут участие нападающие «Сочи» Ансель Галимов, Павел Кукштель и Даниил Огирчук.

Сироткин, в свою очередь, посетит матч «Сочи» против московского «Динамо», который состоится 24 сентября

Седьмой в истории «Гран-при России» пройдет с 24 по 27 сентября на «Сочи автодроме». В его рамках также пройдет этап «Формулы-2». Перед этапом пройдет концерт с участием Земфиры, Therr Maitz, Tesla Boy и известных диджеев.