Шварцман подвел итоги первой гонки «Формулы-2» в Сочи

Пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, прокомментировал итоги первой гонки «Формулы-2» в рамках «Гран-при России». Россиянин занял 11-е место.

— Старт был хорошим, но я не смог сразу попасть в правильный слип-стрим и немного потерял в динамике, — приводит пресс-служба SMP Racing слова Шварцмана. — Во втором повороте меня выдавили на широкую траекторию, я оказался на девятой позиции, и в этот момент было сложно что-то сделать, поскольку темп был практически такой же, как у других машин. Затем получился медленный пит-стоп, который отбросил меня в ту часть пелотона, где все шли медленнее и на холодных шинах. Я старался бороться изо всех сил, чтобы отыграться, но это сказалось на шинах, и я, потеряв позиции, закончил гонку на одиннадцатом месте.

Вторая гонка «Формулы-2» в Сочи состоится в воскресенье, 27 сентября, начало — в 11.00 (мск).