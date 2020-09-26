Пилот Prema Мик Шумахер одержал победу в первой гонке «Формулы-2» в рамках «Гран-при России».

Второе место — у Юки Цуноды из Carlin, третью строчку занял Каллум Айлотт, выступающий за UNI-Virtuosi.

Лишь один российкий гонщик смог попасть в очковую зону — Никита Мазепин из Hitech стал седьмым и будет стартовать со второй строчки во второй гонке благодаря правилу перевернутой стартовой решетки. Партнер Мика Шумахера по Prema Роберт Шварцман занял 11-е место, Артем Маркелов из BWT HWA Racelab стал 15-м.

Вторая гонка «Формулы-2» в рамках «Гран-при России» состоится в воскресенье, 27 сентября, начало — в 10.55 (мск).