Шумахер выиграл первую гонку российского этапа «Формулы-2», Мазепин — 7-й, Шварцман — 11-й
11:38
Пилот Prema Мик Шумахер одержал победу в первой гонке «Формулы-2» в рамках «Гран-при России».
Второе место — у Юки Цуноды из Carlin, третью строчку занял Каллум Айлотт, выступающий за UNI-Virtuosi.
Лишь один российкий гонщик смог попасть в очковую зону — Никита Мазепин из Hitech стал седьмым и будет стартовать со второй строчки во второй гонке благодаря правилу перевернутой стартовой решетки. Партнер Мика Шумахера по Prema Роберт Шварцман занял 11-е место, Артем Маркелов из BWT HWA Racelab стал 15-м.
Вторая гонка «Формулы-2» в рамках «Гран-при России» состоится в воскресенье, 27 сентября, начало — в 10.55 (мск).
? TOP TEN ?— Formula 2 (@FIA_F2) September 26, 2020
That gap between P3 and P4 though...#RussianGP ?? #F2 pic.twitter.com/eTkI1PfOwz
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