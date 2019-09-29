Себастьян Феттель: «Между мной и Леклером все было прояснено»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель считает, что все делал правильно в первой части гонки «Гран-при России». Немец, стартовав третьим, воспользовался слипстримом за спиной партнера по команде Шарля Леклера и опередил его вместе с Льюисом Хэмилтоном. Затем Феттель отказывался пропускать вперед монегаска, несмотря на предварительную договоренность — о чем шел разговор между гонщиками и инженерами. Феттель сошел с дистанции на 28-м круге из-за проблем с двигателем.

— Я не понял, что произошло, — цитирует ВВС Феттеля. — У нас была договоренность. Я отдельно говорил с Леклером перед гонкой. Между нами все было прояснено. Возможно, я что-то пропустил? Уверен, мы это обсудим. Мы могли оформить сегодня победный дубль. А такой результат — не то, чего мы ждали. Я не хочу чем-то делиться. Не хочу выставлять команду в дурном свете. Я был третьим, а Шарль — первым. Мы говорили о стратегии, чтобы обойти Льюиса. И у меня был хороший старт. Мы боролись до пит-стопа. Во время пит-стопа я упустил преимущество, а потом сломалась машина.

Я стал пилотом дня? Ну, хоть что-то. Это горько. Потому что весь год складывается тяжело. Я не могу быть довольным этим. Позитив заключается лишь в том, что машина у нас быстрее. В гонке у «Мерседеса» еще есть преимущество, но у них должна сейчас быть головная боль.