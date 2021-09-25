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Сайнс: «С самого начала квалификация складывалась очень тяжело»

16:52
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал результат квалификации «Гран-при России». Он занял второе место.

«С самого начала квалификация складывалась очень тяжело. Мы выбрали хорошую стратегию, смогли проехать сильный круг. К сожалению, я был одним из первых, кто пересек финишную черту под клетчатый флаг и не смог в полной мере использовать постоянно улучшавшееся состояние этой трассы.

Мы будем бороться завтра. Постараемся получить от гонки удовольствие. Но мы будем стартовать со второй позиции, то есть с грязной стороны трассы. А это может сильно нам навредить", — приводит слова Сайнса Sky Sports.

Лучший результат по итогам квалификации показал Ландо Норрис из «Макларена». Третьим стал Джордж Расселл из «Уильямса».

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/f1/live-blog

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Екатерина Савостина все материалы автора

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