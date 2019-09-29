Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто объяснил природу разногласий между Шарлем Леклером и Себастьяном Феттелем в первой части гонки «Гран-при России». Стартовавший первым Леклер дал Феттелю слипстрим, чтобы тот опередил Льюиса Хэмилтона, немец также обошел монегаска без сопротивления, а потом отказывался вернуть позицию. Размен произошел в результате пит-стопов, после чего Феттель сошел с дистанции из-за проблем с двигателем.

— Мы попросили Шарля дать Себу слипстрим, потому что это был лучший вариант, чтобы нам оказаться первым и вторым к первому повороту, — цитирует Sky Italia Бинотто. — Мы договорились, что лучше всего будет для начала не дать Хэмилтону никакого слипстрима. Поток Шарль должен был дать Себу. Это обсуждалось заранее. Но понятно, что слипстрим дал Себу преимущество, которое позволило ему оказаться впереди. Договоренность предусматривала возврат позиции. Может быть, нам нужно было точнее все объяснять перед гонкой. Мы поговорим с гонщиками о произошедшем.

Нам пришлось попросить Феттеля немедленно остановиться, чтобы машина не повредилась еще больше, когда возникли проблемы с ней. Для победы нужно сохранять надежность. А ее у нас не было. Феттель ехал очень быстро, он проводил идеальную гонку. Мы будем более агрессивными после сегодняшней гонки. Это результат наших ошибок. Нужно было отработать идеально — не получилось.