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Россиянин Смоляр занял седьмое место в квалификации этапа «Формулы-3» в Сочи

14:07

Российский гонщик Александр Смоляр, выступающий за команду «АРТ» в «Формуле-3», занял седьмое место в квалификации на «Гран-при России».

Лучший результат показал Джек Дуэн из «Трайдент» — 1.54,514, Смоляр уступил ему 0,251 секунды. Второе место — у партнера Дуэна по команде, Клемана Новалака (+0,134), третьим стал Джонатан Хоггард из «Йенсер» (+0,173).

«Гран-при России» проходит с 24 по 26 сентября. Первая спринт-гонка «Формулы-3» состоится сегодня, 24 сентября, начало — в 17.25 (мск). Изначально заезд должен был пройти завтра, 25 сентября, но руководство гоночной серии приняло решение о переносе из-за прогноза погоды на субботу, который обещает сильный ливень в Сочи, где проходит этап.

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Иван Торопцев все материалы автора

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