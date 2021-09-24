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Россиянин Шварцман заявил о намерении выиграть гонку «Формулы-2» в Сочи

16:36
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Российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий за команду «Према» в «Формуле-2», заявил о своем желании успешно выступить на «Гран-при России».

«Я хочу занять поул-позицию по итогам квалификации, в субботу намерен хорошо поработать, много обгонять и набрать много очков, а в воскресенье я хочу выиграть основную гонку», — сказал в эфире Sky Sports Шварцман.

«Гран-при России» проходит с 24 по 26 сентября. В рамках «Формулы-2» на трассе в Сочи пройдут три гонки: две спринт-гонки состоятся в субботу, основная пройдет в воскресенье.

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Иван Торопцев все материалы автора

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