Райкконен проводит 322 гонку в «Формуле-1». Финн повторил рекорд Баррикелло
14:49
«Гран-при России» 2020 года стал 322 гонкой для пилота «Альфа Ромео» Кими Райкконена.
Таким образом, 40-летний финн повторил достижение бразильца Рубенса Баррикелло, который до этой гонки обладал рекордом по наибольшему количеству гонок в «Формуле-1». Через две недели, во время «Гран-при Франции» Райкконен может стать самым опытным пилотом в истории «Королевских гонок».
Another record in the bag! ?— Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) September 27, 2020
Today Kimi will equal Barrichello's record of most @f1 starts ?#RussianGP pic.twitter.com/tMcxuTUej0
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