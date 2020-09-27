Райкконен проводит 322 гонку в «Формуле-1». Финн повторил рекорд Баррикелло

«Гран-при России» 2020 года стал 322 гонкой для пилота «Альфа Ромео» Кими Райкконена.

Таким образом, 40-летний финн повторил достижение бразильца Рубенса Баррикелло, который до этой гонки обладал рекордом по наибольшему количеству гонок в «Формуле-1». Через две недели, во время «Гран-при Франции» Райкконен может стать самым опытным пилотом в истории «Королевских гонок».